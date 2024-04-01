Вертолеты Ка-52 и Ми-28 («Аллигатор» и «Ночной охотник») армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что противник бежал, только заслышав звук винтов.

Разбегается, потому что звук этих винтов наводит на них ужас и страх. Думаю, они бегут, знают то, что скоро их настигнут. Наша кара, так сказать. Да, боятся, боятся, — рассказал пилот «Аллигатора».