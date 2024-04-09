Наводчик ВС РФ вывел расчет из-под огня ВСУ и уничтожил гаубицу противника Минобороны РФ: наводчик Романов противоогневым маневром уничтожил гаубицу ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Иван Романов, являясь старшим наводчиком расчета РСЗО, вывел машину из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес ответный удар, передает пресс-служба Минобороны РФ. В результате действий военного гаубица и личный состав противника были уничтожены, добавили в ведомстве.

В ходе очередного залпа противник применил ответный огонь. <...> Оценив ситуацию, Иван оперативно вывел боевую машину из-под артиллерийского огня боевиков. Выполнив противоогневой маневр, Иван Романов грамотно и в кратчайшие сроки осуществил быструю и четкую наводку боевой машины и своевременно открыл огонь по позициям артиллерии противника, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Потери армии Украины составили до 25 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после атаки экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.