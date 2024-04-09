«Навели огнестрельное оружие»: сироту на Урале избили за внешний вид На Урале толпа подростков избила сироту из-за длинных волос

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что в Каменске-Уральском толпа подростков напала на 15-летнего школьника из-за его длинных волос. По словам мальчика, его преследовали, а затем догнали, повалив на землю, пинали и угрожали оружием.

Снимали на камеру. Когда они меня запинывали, навели огнестрельное оружие. Там [в больнице] эту травму посчитали за бытовую, хотя я рассказывал все как было, что меня избили, — отметил пострадавший мальчик, который является сиротой и живет с бабушкой.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую и перелом носа. Хирурги сделали операцию. Медики однако не стали сообщать в полицию, поэтому семья юноши добивается наказания подростков. Отмечается, что региональный СК возбудил уголовное дело спустя полтора месяца после нападения на парня.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у станции метро «Черная речка». Причиной послужила девичья куртка, которую якобы не вернул знакомой пострадавший молодой человек. За нее у мужчины потребовали 35 тысяч рублей.

Еще одно нападение с участием подростка произошло в Рязани. Юношу задержали по подозрению в агрессии в отношении девочек возле одной из местных школ.