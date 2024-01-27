Осужденного за истязания женщин помиловали после СВО Осужденного за истязания женщин в Челябинске помиловали после участия в СВО

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Житель Челябинска, ранее осужденный за истязание беременной супруги, после участия в СВО вернулся домой и продолжил угрожать бывшей, сообщает портал 74.RU. Отмечается, что в марте 2023 года его отправили на спецоперацию из исправительной колонии № 15 в Копейске. О том, что он едет на фронт, Александр поделился со своими близкими.

Как передает издание, о жестокости мужчины рассказали две женщины, которые в разное время находились с ним в отношениях и родили детей. Одна растит дочь-студентку, а вторая — девочек трех и четырех лет. Бывшие возлюбленные Александра описывают его как домашнего тирана, который ведет асоциальный образ жизни. Последние несколько лет пострадавшие держатся вместе, а сейчас опасаются за свою безопасность, поскольку он ищет с ними встреч.

Он постоянно все контролирует: «Кто звонит, что говорит?» Заставляет включать громкую связь. Если кто-то что-то не то говорил, я получала. Он не ревнивый даже, он любит все контролировать, чтобы все было под его контролем. Он натуральный маньяк, — рассказала бывшая подруга осужденного.

По словам одной из женщин, Александр использовал хитрости, чтобы проводить длительное время в госпиталях, избегая участия в боевых действиях на передовой. В конце 2023 года после ранения он вернулся в Челябинск.

Ранее стало известно, что житель Приморья, осужденный на 24 года за убийство и изнасилование матери двоих детей, вернулся домой после трехмесячного участия в СВО. Мужчина провел в зоне СВО меньше времени, чем предусмотрено контрактом.

До этого сообщалось, что боец ЧВК «Вагнер», который убил 23-летнюю медсестру в городе Чусовом Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции и вернулся в родной город. Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы, однако из колонии он отправился в зону боевых действий.