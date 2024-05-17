«Натравливал пса»: появилось видео нападения питбуля на жителей Петербурга В Петербурге задержали владельца питбуля за нападения на случайных прохожих

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Житель Санкт-Петербурга специально натравливал свою собаку породы питбуль на прохожих и их питомцев, «360» опубликовал часть видео, сделанных на местах происшествий. Известно, что подозреваемым оказался 30-летний мужчина, он задержан, а собака — изъята.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице, одно из нападений произошло у дома № 107 на Гражданском проспекте, где от укусов агрессивного животного пострадала женщина, гулявшая с собакой. На кадрах видно, что горожанка пыталась их разнять, а владелец питбуля подбадривал и натравливал его.

Девушка пыталась разнять собак, в то время как хозяин агрессивного пса, вместо того, чтобы унять свою собаку, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и стравливая пса, после чего ушел с места, — указано в сообщении.

В результате инцидента женщина получила травмы и обратилась сначала к медикам, а затем с заявлением в полицию. После к полицейским обратился еще один пострадавший. По его словам, между ним и мужчиной произошел конфликт из-за замечания — злоумышленник сначала спустил на него собаку, а затем распылил содержимое перцового баллончика в его сторону.

Ранее в Сети появилась информация, что жителя Кимовска насмерть загрызли собаки. По данным местных СМИ, следственное управление СК по Тульской области начало проверку по факту гибели мужчины. Личность погибшего пока не установлена.