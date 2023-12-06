«Настоящий русский патриотизм»: чиновник о танце ребенка на концерте SHAMAN Иркутский чиновник Ведерников похвалил мальчика за танцы на концерте SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчика, зажигавшего на концерте певца SHAMAN в Иркутске, похвалил председатель местного заксобрания Александр Ведерников. Он подчеркнул в своей публикации во «ВКонтакте», что так выглядит «настоящий русский патриотизм».

Чиновник сопроводил свое сообщение кадрами с концерта. Ребенок танцевал прямо перед чиновником, который стоял в первом ряду. Ведерников не упустил случая и одобрительно погладил юного танцора по голове.

Вчера на концерте Шамана, заслужившего народную любовь своим талантом и патриотизмом, меня впечатлил маленький мальчик, который пел и танцевал перед сценой, — написал чиновник.

Он поразился, что ребенок, которому на вид шесть-семь лет, знал слова всех песен певца. Однако больше всего его приятно удивило, что мальчик спел без запинки три куплета гимна России.

Вот это и есть настоящий русский патриотизм, начинающийся с семьи! — подчеркнул Ведерников.

Ранее стало известно, что список музыкантов — патриотов России возглавил исполнитель SHAMAN, за ним в списке идут Олег Газманов и Николай Расторгуев. Сравнивая творчество музыкантов, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции, что находит отклик в сердцах молодежи.