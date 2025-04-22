«Настоящий ад»: бойцы ВСУ рассказали об обстановке в зоне СВО «РВ»: украинские военные назвали настоящим адом обстановку в зоне СВО

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Бойцы ВСУ заявляют о крайне сложной обстановке в зоне специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Как отметили журналисты, военнослужащие называют ее «настоящим адом», подразумевая активные штурмовые действия российской армии в районе Котляровки. Минобороны РФ не комментировало информацию.

В материале говорится: российские войска пытаются продвинуться вдоль балки из района Преображенки, что значительно усложняет оборону украинских сил. ВС России закрепляются в серой зоне в районе Надеевки, добавили журналисты. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что ВСУ судорожно бросают бронетехнику НАТО и отряды спецназа в контратаки у Купянска. Как рассказали авторы «Русской Весны», украинские военные пытаются остановить продвижение российских войск, но все атаки пресекаются бойцами ВС РФ.

До этого выяснилось, что Вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия совершили около пяти тысяч атак на российские позиции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа, что в целом указывает на снижение боевой активности.