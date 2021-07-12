Насиловавшему дочь россиянину сократили срок заключения под стражей

Верховный суд Башкортостана смягчил приговор местному жителю, Рашиду Гарифуллину, годами насиловавшему свою несовершеннолетнюю дочь. Ему сократили срок с пяти лет до четырёх лет и 10 месяцев. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющимся данным, отец пятерых детей многократно насиловал свою несовершеннолетнюю младшую дочь. Он угрожал девочке убийством, поэтому она молчала. Эту версию подтвердила и 19-летняя старшая сестра потерпевшей, которая заявила, что Гарифуллин уже полгода состоял в интимной близости с младшей дочерью.

После задержания злоумышленника девочки сознались, что отец никого не насиловал: они придумали историю, чтобы «наказать» Гарифуллина, который запретил одной из дочерей состоять в отношениях с молодым человеком. Несмотря на это, насильник сознался в половой связи с дочерью, несмотря на то, что та оказалась девственницей.

Гарифуллина арестовали после того, как жена обвиняемого вызвала полицию из-за того. что тот бросился с ножом на свою 19-летнюю дочь.

Ранее суд арестовал полицейского с Урала и его соучастника по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы.