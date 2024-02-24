Насильник устроился детским тренером в волгоградский спортклуб SHOT: родители попросили лишить работы тренера, осужденного за групповое насилие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде требуют отстранить от работы насильника, устроившегося в спортклуб детским тренером по тхэквондо, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, в 2015 году мужчину осудили за групповое изнасилование и приговорили по двум статьям к семи годам лишения свободы. При этом в 2021 году Николай вышел на свободу после сокращения срока и устроился на работу в спортивный клуб «Форвард».

Родители воспитанников детского тренера утверждают, что главный тренер и директор спортшколы Вячеслав Скотников знал о судимости тренера, но всё равно допустил его к работе с детьми. При этом по закону мужчина с судимостью за групповое изнасилование не может работать в такой должности. Родители требуют отстранить тренера от работы и лишить его родительских прав: бывшая жена заявила, что он не общается с ребенком и не платит алименты.

Ранее родители детей-хоккеистов пожаловались на тренера из альметьевской спортшколы «Нефтяник» в Татарстане, который, по их словам, бьет и унижает юных игроков. По их данным, прошлой осенью против мужчины возбудили уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Родители рассказывают, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения кричал на ребят матом и оскорблял их, кроме того, на сборах в Нижегородской области тренер дал одному из парней подзатыльник, это действие попало на камеру видеонаблюдения.