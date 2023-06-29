Убийца до смерти забил майора ФСИН в липецкой колонии

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина напал на сотрудника ИК-6 в Липецкой области за то, что его выдворили в штрафной изолятор, сообщает региональное управление ФСИН. По данным следствия, преступник ударил майора внешней службы два раза по голове металлическим предметом, а также нанес около 10 ударов кулаком. Раненому офицеру удалось обезвредить нападавшего и дождаться помощи.

От полученных травм майор скончался в больнице. По данным пресс-службы УФСИН, нападение произошло 28 июня.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности», а также ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».

По данным Следственного комитета, 26-летнего фигуранта приговорили к 14 годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней, убийство ее мачехи в Ельце и покушении на убийство ее отца в 2021 году. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления он признал.

В августе прошлого года двое заключенных колонии № 2 в Калмыкии напали на сотрудников. Один охранник погиб, еще семеро пострадали. Злоумышленников задержали, у них изъяли кустарно изготовленное холодное оружие. Нападавшие отбывали наказание в виде 3,5 и 15 лет лишения свободы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.