Нашествие норок в Томской области сняли на видео Нашествие норок произошло в Томской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Томской области в селе Могочино Молчановского района произошло нашествие норок, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Местные жители запечатлели на видео животных, прыгающих по крышам домов.

По словам жителей Могочино, прежде им еще не приходилось наблюдать у себя столько норок. Этой зимой они бегают по селу, прыгают по заборам и крышам.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае полиция разыскивала леопарда, сбежавшего с частного подворья в станице Незлобная. Перед побегом хищник потрепал своего хозяина, его госпитализировали с ранами головы и уха. СМИ писали, что некоторое время после побега леопард сидел на дереве. Там его заметил прибывший на место полицейский, когда животное начало слезать с дерева, страж порядка применил табельное оружие, но шесть раз промахнулся.

В Приморье жителей села Серафимовка запугал раненый тигр. Люди были вынуждены прятаться по домам, которые их попросили не покидать местные власти, школы и детские сады были закрыты.

До этого в американском штате Алабама домашний волк насмерть загрыз трехмесячного малыша на глазах у родителей. Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что у одомашненного волка могут проявиться дикие гены. По его словам, нельзя исключать угрозу нападения на хозяина, даже если волк долгое время жил с людьми.