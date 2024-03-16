«Нас не запугать»: в ЛНР оценили появление листовок о выборах В ЛНР разбросали листовки с призывами не идти на выборы

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Сторонники украинской власти разбросали в прифронтовом районе Луганской Народной Республики листовки с призывами не идти на выборы президента России, сообщила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко, передает ТАСС. Она добавила, что жители голосуют, несмотря на угрозы со стороны ВСУ.

У нас на одной из территорий (это прифронтовая территория) обнаружены листовки провокационного характера [с призывом] «не идти на выборы». Это Сватовский район. Голосуют наши избиратели, несмотря на все угрозы украинских неонацистов. Нас не запугать, мы голосуем за наше будущее, — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства выразил уверенность, что Киеву своими атаками не удастся помешать избирательному процессу в стране.

Российский лидер пообещал, что удары Вооруженных сил Украины по российским регионам не останутся безнаказанными. По его словам, всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в свою очередь считает, что за обстрелы российских городов отвечает не президент Украины Владимир Зеленский, а курирующий ВСУ американский генерал Антонио Агуто. По его словам, президент США Джо Байден отправил в Киев человека, который сейчас полностью контролирует украинскую армию.