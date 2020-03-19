https://static.news.ru/photo/6a254e32-69f9-11ea-b4c2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент, сбежавший из инфекционной больницы в Иванове, самостоятельно вернулся в медицинское учреждение.

Пациент вернулся самостоятельно, — рассказала ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Анна Николаева.

Врачи приняли пациента обратно. С ним ведётся разъяснительная беседа.

Ранее сообщалось, что экспресс-тест показал, что у него нет коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.