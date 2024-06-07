Нарушение ПДД в Петербурге обернулось избиением белоруса и поджогом машины В Петербурге подожгли машину белоруса после замечания о нарушении ПДД

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Автомобиль гражданина Белоруссии Toyota Picnic подожгли в Шушарах в Санкт-Петербурге перед первым съездом трассы на М-11 после замечания о нарушении ПДД, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, белоруса избили.

Конфликт произошел, когда водитель Opel Astra и его попутчик сделали гостю из Белоруссии замечание о том, что его авто находится на обочине без аварийного знака. Возник конфликт, в ходе которого 40-летнего белоруса избили, а его машину облили бензином и подожгли. После этого злоумышленники скрылись, но вскоре были задержаны.

У пострадавшего в больнице диагностировали перелом лицевых костей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемые находятся в изоляторе, у одного их них две судимости за кражу.

Ранее в Екатеринбурге толпа мужчин избила пьяного соседа, который кричал, что он участник спецоперации. Досталось и беременной жене, которая пыталась закрыть его собой от нападавших. Инцидент произошел около подъезда одного из домов на улице Начдива Онуфриева. Мужчины пришли «на разборки» из-за жалоб на агрессию пострадавшего. Из разговора участников потасовки следует, что военный накануне избил со своими товарищами другого юношу.