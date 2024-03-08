«Народу не достались»: в Шагонаре пожаловались на гумпомощь после ЧП на ТЭЦ Жительница Шагонара: работники отдают гумпомощь своим родственникам

Фото: МЧС РФ

Жительница Шагонара по имени Марина, где ранее произошло ЧП на теплоэлектроцентрали, призналась в беседе с NEWS.ru, что простым жителям не достается гуманитарной помощи. По ее словам, обогреватели, которые присылают из других городов, работники раздают между своими родственниками. Кроме того, отметила она, в администрации заставляют платить в случае их поломки во время эксплуатации.

В интернете увидели, что с Омской области отправили 200 конвекторов, но простому народу эти обогреватели не достались, работники по своим родственникам раздали, когда звонили и спрашивали насчет них, сказали, что будут давать лишь лежачим больным, как думаете, в городе можно сосчитать до 200 лежачих больных? И еще сказали, чтобы потом вернули их обратно в администрацию, и если сломается при эксплуатации, то будем платить стоимость конвектора, — рассказала Марина.

Женщина добавила, что народу о гуманитарной помощи не объявляют. Люди сами вынуждены собирать деньги и вещи, чтобы помочь работникам в котельной. В пункты временного пребывания многие идти отказываются, потому что в квартирах могут полопаться трубы, и за ними нужно следить.

Хорошо, что сделали пункты временного пребывания, но туда пойдут очень мало людей, некоторые пойдут к своим родственникам с печным отоплением, некоторые будут поддерживать тепло с помощью обогревателей, — добавила женщина.

ЧП, о котором идет речь, произошло утром 6 марта. В трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ случился взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. Порядка трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла. Также в результате происшествия пострадали 23 сотрудника ТЭЦ.