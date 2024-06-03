Народный артист России попал в больницу на гастролях в Омске Народный артист Юрий Ицков госпитализирован на гастролях с театром в Омске

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Ицков

Народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован на гастролях в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского Театра на Васильевском. В составе труппы он должен был принять участие в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Инцидент произошел еще в ночь на 31 мая, однако стало об этом известно только сейчас.

Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает, — сказали представители театра.

В конце мая в одну из больниц Читы в оперативном порядке был доставлен народный артист России Александр Михайлов. Его госпитализировали с повышенной температурой и подозрением на пневмонию.

До этого народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Москве с внутренним кровотечением. Актриса находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. 81-летняя заслуженная артистка почувствовала себя плохо 24 мая, в сопровождении сестры ее доставили в Боткинскую больницу.

Ранее у 87-летней актрисы Светланы Немоляевой диагностировали приступ фибрилляции предсердий. Согласно информации канала, показатели насыщения крови кислородом у актрисы указывают на признаки дыхательной недостаточности, из-за чего у нее стало «чаще и хаотичнее сокращаться сердце».