Народность сету в Эстонии просит права посещать Печорский район без виз

https://static.news.ru/photo/43e1ca92-2caa-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители народности сету, проживающей в Эстонии, обратились к властям страны с просьбой договориться с Россией о предоставлении им права без виз посещать Печорский район. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организацию Setomaa Liit, представляющую народность в Эстонии.

Отмечается, что речь идёт о безвизовом въезде на территорию РФ жителей Пылваского и Выруского уездов Эстонии, у которых в Печорском районе проживают родственники и есть недвижимость.

Действующий порядок пересечения границы неэффективен, и его следует поменять, — заявляют авторы обращения.

Они напоминают, что согласно постановлению Европарламента и Совета Европы страны — члены ЕС имеют право заключать двусторонние соглашения о пересечении границы жителями приграничных территорий. В частности, они обращают внимание на действующий уже 10 лет договор между Россией и Латвией. Пока что жители Эстонии могут ездить в Россию лишь по туристической или коммерческой визе.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о расширении санкционного списка по Белоруссии. В перечень добавили 28 чиновников страны, сообщили в эстонском МИД.