Народная милиция ЛНР заявила о возвращении 11 военнослужащих из плена

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

11 военнослужащих Народной милиции ЛНР возвращены из украинского плена в результате обмена, сообщается в Telegram-канале милиции. Они доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР для оценки физического и морально-психологического состояния, а также оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации.

Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными: в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции. По ее словам, военные проходят курс реабилитации, с ними работают врачи и психологи.

Минобороны России также сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Известно, что военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, они будут доставлены в медучреждения ведомства для лечения и реабилитации.