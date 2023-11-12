Наркобароны заплатили россиянину полмиллиона рублей за угрозы и травлю Е1.RU: наркоторговцы перевели жителю Урала 500 тысяч рублей после угроз и травли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наркокартель, который угрожал жителю Первоуральска, перевел 500 000 рублей семье пострадавшего в качестве моральной компенсации, сообщает издание Е1.RU. Мужчина сначала сдал в полицию нарколабораторию, которую нашел в квартире, после чего ему под двери подбросили гроб со свиной головой. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

По данным издания, житель Свердловской области сдавал квартиру посуточно. Однажды он пришел к квартирантам и обнаружил в жилище наркомагазин, организаторы которого впоследствии начали ему угрожать. Мужчина стал получать сообщения, что его могут вывезти в лес и убить. По мнению уральца, переведенные наркоторговцами деньги могут указывать на то, чтобы он забрал заявление из полиции. Однако он не спешит этого делать, чтобы обезопасить себя в случае новых преследований.

Ранее в доме бывшего главы подмосковного города Ступино Веры Назаровой обнаружили нарколабораторию. Во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов запрещенных веществ и сырье для его изготовления. Помимо это, полиция нашла большое количество оборудования и костюмов химзащиты. Возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.