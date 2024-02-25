Нарисовавшую граффити девушку задержали и хотят посадить «Фонтанка»: петербурженку захотели посадить за повторную дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая ранее нанесла граффити на инсталляцию «Два сердца» — символ побратимства с Мариуполем. На этот раз 18-летней петербурженке грозит тюремный срок за повторную дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ), передает «Фонтанка».

Издание уточняет, что в годовщину начала спецоперации (СВО) девушка устроила одиночный пикет возле памятника поэту Тарасу Шевченко. Девушку задержали с плакатом, на котором была написана фраза из сборника поэта «Кобзарь». По данным «Фонтанки», в действиях девушки усмотрели состав уголовного дела.

В декабре 2022 года петербурженку уже задерживали за порчу инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади. Оставленные девушкой надписи сочли оскорблением российской армии. Тогда задержанная отделалась штрафом, а также ее исключили из университета.

Инсталляцию временно убрали, чтобы отмыть от надписи. Символ побратимства Санкт-Петербурга с Мариуполем был возвращен на место уже 20 декабря 2022 года.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО по заданию кураторов. В итоге в отношении горожанина возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.