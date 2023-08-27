Летевший в Минводы лайнер экстренно сел в Волгограде

Фото: vk.com/volgogradaero

Пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва — Минводы, подал сигнал тревоги, после чего начал снижение ля посадки в аэропорту Волгограда, сообщили ТАСС в авиационных службах. Инцидент произошел спустя 1,5 часа после взлета. В настоящий момент борт благополучно сел и направляется к терминалу.

Рейс Москва — Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда. <...> Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу, — говорится в сообщении.

Как уточнило РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта, причиной, по которой экипаж принял решение об экстренной посадке, стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Ранее сигнал тревоги в небе над Каспийским морем подал самолет рейсом Сочи — Екатеринбург. Пилоты сообщили, что в багажном отсеке произошло задымление. Самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

Также сообщалось, что 23 августа Boeing 737 после вылета из Москвы вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности. Посадка борта состоялась в штатном режиме. По предварительным данным, на лайнере произошла поломка системы кондиционирования.