Напавший на Чибиса неоднозначно ответил на вопрос об извинениях Напавший на Чибиса захотел извиниться перед губернатором

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Россиянин, ранее напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что извинился бы перед главой региона за содеянное. При этом сначала мужчина ответил «нет» на соответствующий вопрос журналиста, однако потом согласился, добавив, что не расслышал корреспондента первый раз, передает РИА Новости.

Нет <...> Да, да, да, конечно, сделаю. Я просто не услышал вопрос первый раз, — заявил мужчина.

На часть вопросов журналистов мужчина отвечать отказался, отметив, что не даст комментариев, пока идет следствие. При этом он подтвердил, что находился на встрече губернатора с жителями.

Заседание суда прошло прямо в палате. Его закрыли для СМИ.

Ранее сообщалось, что жена и дочь губернатора Мурманской области Евгения и Елизавета навестили его в палате областной клинической больницы. Чибис опубликовал совместное фото с членами семьи, добавив, что он очень ценит их. Он также поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления.

До этого сообщалось, что уголовное дело по факту нападения на Чибиса было передано в центральный аппарат СК. Председатель Александр Бастрыкин заслушал доклад, посвященный ходу расследования, а также направил в Мурманскую область следователей и криминалистов.