Напавших на полицейского членов ОПГ «Саплевские» задержали в Ульяновске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое членов ОПГ «Саплевские» задержаны после нападения на полицейского в Ульяновске, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчины набросились на стража правопорядка, когда тот сделал им замечание.

Инцидент произошел в местной кальянной под названием «Дуть» в ночь на среду, 20 декабря. Около 02:00 официант сообщил гостям о закрытии, на что агрессивно отреагировала компания из трех мужчин. Они принялись оскорблять сотрудника заведения и угрожать ему убийством, если обслуживание не продолжится. На действия агрессоров обратил внимание 31-летний старший сотрудник оперативного отдела, который также находился в кальянной вместе со своим другом. Он сделал дебоширам замечание и попросил удалиться.

В ответ на это они набросились на полицейского и его товарища и принялись избивать. Сотруднику полиции разбили бутылку об голову и пытались порезать его ножом. Мужчине удалось спастись при помощи травматического пистолета. Всех пятерых участников конфликта госпитализировали. У оперативника диагностировали перелом челюсти и раны головы, состояние его друга не уточняется. У одного из нападавших ранение яремной вены, у другого — перелом челюсти.

Канал добавил: согласно заявлению депутата Госдумы Александра Хинштейна, агрессорами являются представители ОПГ «Саплевские». Они задержаны после оказания им медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело, вскоре им предъявят обвинения.

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал мужчину, который напал на сотрудника полиции у рынка «Садовод». Фигурант возразил против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении правоохранителя.