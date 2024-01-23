Напавшей на омоновца поклоннице группы Zero People огласили приговор Суд дал петербурженке условный срок за драку с омоновцем на концерте Zero People

Фото: t.me/SPbGS

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Наталье Артемовой, подравшейся с сотрудником ОМОНа на концерте группы Zero People в клубе «Космонавт», сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ее признали виновной в применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и назначили один год лишения свободы условно.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Артемовой. <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 ноября 2023 года, когда сотрудники ОМОНа сорвали концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Причиной появления силовиков на мероприятии стали антироссийские высказывания солиста группы Александра Красовицкого. У пришедших на концерт зрителей проверили билеты, после чего отправили на выход, но одна из зрительниц уходить отказалась.

Будучи пьяной, девушка заявила, что заплатила деньги за выступление любимого коллектива, и, «руководствуясь внезапно возникшим личным неприязненным отношением», напала на сотрудника ОМОНа. Девушку скрутили, доставили в полицейский отдел и составили на нее административный протокол о хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).