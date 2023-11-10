Напавшей на омоновца фанатке группы Zero People избрали меру пресечения Напавшей на омоновца петербурженке назначили запрет определенных действий

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий фанатке группы Zero People, подравшейся с сотрудником ОМОН в клубе «Космонавт», сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ее обвиняют в применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Артемовой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 ноября, когда сотрудники ОМОН сорвали концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Причиной появления силовиков на мероприятии стали антироссийские высказывания солиста группы Александра Красовицкого. У пришедших на концерт зрителей проверили билеты, после чего отправили на выход, но одна из зрительниц уходить отказалась.

Будучи пьяной, фанатка группы заявила, что заплатила деньги за выступление любимого коллектива, и, «руководствуясь внезапно возникшим личным неприязненным отношением», напала на сотрудника ОМОН. Девушку скрутили, доставили в полицейский отдел и составили на нее административный протокол о хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

[Нападавшая], действуя умышленно, незаконно, применила в отношении Т. насилие, а именно нанесла удар ладонью руки в область головы, удар ладонями правой и левой руки в область груди, не менее одного удара правой ногой в область левого бедра, а также выражалась в адрес потерпевшего Т. грубой нецензурной бранью и словами оскорбительного характера в неприличной форме, — пояснили в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что другие гости концерта вели себя спокойно. Многие из них пели любимые песни, пока ждали, когда их распустят по домам после проверки документов.