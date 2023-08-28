Напавшего на журналистку Al Jazeera у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» задержали Полиция задержала подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала подозреваемого в нападении на журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дридри у бывшего здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, стражи порядка разыскали мужчину в Петрозаводске.

По данным Mash, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о побоях. По предварительным данным, ранее мужчина неоднократно был судим за мошенничество. Сейчас фигурант дела ожидает допроса в изоляторе временного содержания.

Напавшему на журналистку Al Jazeera может грозить до двух лет лишения свободы. По некоторым данным, у женщины диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Состояние корреспондентки оценивалось врачами как удовлетворительное.

Нападение на журналистку Al Jazeera было совершено на улице Зольной в Петербурге в ночь на 25 августа. Мужчина подошел к иностранному репортеру и потребовал от нее, чтобы она говорила на русском, а не арабском. Он помешал ей провести прямое включение, после чего ударил по голове и скрылся. Корреспондентку госпитализировали.