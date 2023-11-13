Напавшая с битой на экс-жену блогера пыталась задушить младенца подушкой Baza: против напавшей на Баргаеву и родную дочь женщины возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Правоохранители Волгограда возбудили уголовное дело против женщины, которая издевалась над своей семимесячной дочерью и напала с битой на бывшую жену блогера Руслана Баргаева Елизавету, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, фигурантка душила подушкой младенца, теперь ее хотят лишить родительских прав.

Заявление в прокуратуру написал глава ФПБК Виталий Бородин. Оказалось, что женщина снимала на видео издевательства над дочкой и шантажировала этими роликами отца ребенка, который находится в зоне СВО. Она требовала от мужчины денег.

Сейчас младенца забрали от матери и доставили в дом малютки. Девочка проведет в учреждении 70 дней. Региональная прокуратура взяла на контроль дело о жестоком обращении с ребенком, а в суд направлен иск о лишении родительских прав. Если его удовлетворят, малышка будет жить с отцом. По информации Baza, у пары растет еще один ребенок, семи лет. Однако его почти сразу отдали на воспитание бабушке.

Нападение на экс-жену блогера произошло в конце октября. По словам Елизаветы, в первый раз оппонентка приехала к ней с подругой, бейсбольной битой и бутылкой мочи 17 октября. Баргаева не открыла им, и тогда девушки попросили позвонить соседа. На этот раз модель открыла дверь, и «гостьи» набросились на нее. Сосед встал на защиту Баргаевой, и нападавшие ретировались. А 19 октября модель подкараулили возле дома, ударили электрошокером в живот и битой по рукам. Баргаева была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей.