Нападение стаи собак на женщину в Хабаровске попало на видео Хабаровчанке пришлось отбиваться сумкой от стаи бездомных собак

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Хабаровске местная жительница едва не стала жертвой стаи бездомных собак утром 4 января. Псы окружили женщину, напали на нее и повалили на снег. Пострадавшая отбивалась с помощью сумки. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления на предмет организации отлова и содержания безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Ранее жители района жаловались на стаю собак. При этом до сих пор животные не вели себя агрессивно.

Ранее в подмосковных Люберцах жители ЖК «Томилино Парк» обнаружили во дворе дома мертвого пса Тайсона, который жил там на привязи еще с начала строительства жилого комплекса. Очевидцы рассказывают, что пса изуродовали, избили, а уши отрезали и выбросили в будку. Волонтеры обратились в полицию.

19 декабря Государственное собрание Республики Алтай приняло законопроект об усыплении бродячих животных. Согласно тексту документа, в республике будут созданы пункты временного содержания отловленных бездомных животных. Их будут держать в центре 11 дней, после чего руководству будет необходимо принять решение — усыпить животное или отдать его в приют.