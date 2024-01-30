В Братске соседи устроили самосуд над хозяйкой агрессивного питбуля Жители Братска с битами и топорами напали на собаку соседки

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Жители Братска с битами и топорами напали на 35-летнюю женщину с питбультерьером, избив хозяйку и собаку, момент нападения попал на видео, которым делится Telegram-канал Baza. Причиной стало несколько атак питбультерьера, в результате которых пострадали пенсионерка и ее дочь, сообщает управление МВД по Иркутской области.

Конфликт между горожанами начался в октябре 2023 года: тогда собака покусала 63-летнюю пенсионерку. Однако хозяйка питбуля утверждает, что пожилая женщина сама напала на нее с электрошокером, а собака лишь защищала ее. Тем не менее в отношении владелицы животного после этого возбудили уголовное дело, поскольку пострадавшей был причинен вред средней степени тяжести, уточняет пресс-служба ведомства.

Новая конфликтная ситуация произошла 27 января, когда питбуль покусал уже дочь пенсионерки. После этого, как рассказала хозяйка собаки, на нее напали несколько человек, вооруженные палками и топориками. Женщине удалось укрыться в магазине, а нападавшим — выхватить у нее пса. Нападавшие стали избивать животное, но в какой-то момент ему удалось вырваться.

Ранее в Ростове-на-Дону собака бойцовой породы напала на 12-летнюю девочку и покусала ее на глазах у прохожих. Агрессивное животное некоторое время преследовало школьницу, гулявшую со шпицем.