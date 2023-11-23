Нападение стаи собак на женщину с ребенком на Сахалине попало на видео

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В городе Невельске на Сахалине стая собак набросилась на мать с ребенком. На снятом очевидцами видео видно, что женщине пришлось отбиваться ногами от агрессивных животных.

Нападение произошло накануне вечером на улице Школьной. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол.

По словам невельчан, собаки держат в страхе жителей нескольких домов на этой улице. Животные принадлежат одной из жительниц этих домов. Она их ежедневно выгуливает, но держит на поводке только двух-трех собак из 12, остальные гуляют без поводков и намордников. На замечания людей владелица собак реагирует по-хамски.

Мы обращались уже в администрацию района и в полицию. Но участковый приходит, проводит беседу, и все остается по-прежнему. Мы обращаемся за помощью хоть к кому-то: жить в страхе просто уже невозможно, — рассказала Telegram-каналу «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета» горожанка.

Пресс-служба регионально управления СКР сообщила, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение и меры профилактического характера.

Ранее сообщалось, что в городе Находке Приморского края собака породы алабай напала на семилетнюю девочку и укусила ее за лицо. Ребенку потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, ее ход контролируется прокуратурой.