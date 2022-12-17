Нападение стаи бродячих собак на подростков в Воронеже сняли на видео

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Стая бродячих собак напала на компанию подростков в Воронеже у одного из жилищных комплексов на улице Суворова. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж», видно, как трое несовершеннолетних идут по улице, а затем бродячие собаки набрасываются на них. СК России проведет проверку по факту случившегося.

Следователями СК в рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, установлены и опрошены потерпевшие и жильцы близлежащих домов, иные лица, будет истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — указано в сообщении СК.

Ранее группа депутатов ЛДПР заявила о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение наказания за выгул опасных пород собак без поводка и ошейника. В случае признания вины с хозяев животных взыщут от одной до трех тысяч рублей. Депутаты отмечают, что в 2022 году было зафиксировано более 42 тысяч случаев нападения собак на людей. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, законопроект будет внесен в Госдуму после получения отзыва правительства РФ.

Как рассказал заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в ближайшее время власти планируют ввести административную ответственность за укусы любых собак, а не только опасных пород. Размер штрафа в данном случае может достигать 200 тысяч рублей.