Нападение собаки на девушку возле станции в Ленобласти попало на видео Большая собака напала на девушку на подходе к станции в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 20 марта возле железнодорожной станции Апраксин в Ленинградской области большая собака напала на местную жительницу, сообщила в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия Ирина Румянцева. Она в это же время вместе с попутчиками ехала в сторону станции на автомобиле и увидела инцидент. Чтобы спугнуть пса, женщина сначала посигналила, но животное не среагировало. Тогда Румянцева слегка наехала на животное, и только тогда пес отпустил руку девушки. Позже он попытался вцепиться в нее, когда девушка садилась в машину.

Останавливаюсь перед ними и сигналю, чтобы отпугнуть пса. Он не реагирует. Начинаю поддавливать машиной. Он отпускает женщину, она бежит к дверям. Двери заблокированы, пытаюсь нащупать кнопку открывания, нащупала, в это время попутчик выскакивает с заднего сиденья и пытается оторвать собаку от женщины, так как она опять в нее вцепилась. Собака — на него, женщина забирается в машину на заднее сиденье. Парень отбивается ногой от пса и тоже запрыгивает в машину, — рассказала Румянцева.

Очевидица отметила, что пес не трогал другого пешехода, который шел поодаль от машины. Позже пострадавшая села в электричку. Следов крови на одежде не было, на куртке осталась дырка от клыка.

Рука болит, на куртке небольшая дырка от клыка. Крови не видно. Короче, поехала на электричке. Доложили машинисту. Тот сообщил, что подъедет скорая к станции Рыбацкое. Но потом сообщил, что скорая не приедет. Что дальше — не знаю, — рассказала женщина.

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