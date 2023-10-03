Нападение разъяренных бездомных собак на россиянку попало на видео Стая разъяренных бездомных собак едва не загрызла жительницу Нижневартовска

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Стая агрессивных бездомных собак напала на жительницу Нижневартовска. На кадрах. опубликованных Telegram-каналом «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что животные сумели повалить женщину на землю и пытались порвать на ней одежду. Девушку спас проезжавший мимо водитель.

Инцидент произошел недалеко от Западного рынка. Девушка шла по улице, когда на нее накинулась стая из семи собак. Они громко лаяли и стали кусать женщину за куртку, после чего она упала на землю.

Спас жительницу Нижневартовска проезжавший мимо водитель. Он подъехал к ней, испугав собак, которые, заметив остановившийся автомобиль, убежали.

СУ СКР по ХМАО проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи проверят работу организаций, которые должны отлавливать бездомных животных.

Ранее в Уфе собака напала на четырехлетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у ребенка укушенные раны лица и головы.

До этого в Новосибирске собака, находившаяся на самовыгуле, напала на 14-летнюю школьницу. Животное разодрало девочке правую руку. Пострадавшую спасли местные жители, которые отогнали собаку.