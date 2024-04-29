Нападение на полицейских в Карачаевске: что произошло, есть ли жертвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что к посту ДПС в Карачаевске подъехали неизвестные, взорвали гранату или самодельное взрывное устройство, открыв огонь по полицейским. Что известно о нападении?

Как напали на полицейских в Карачаевске

По данным «112», в ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения. Официальной информации о случившемся пока нет.

«Трое боевиков ликвидированы ответным огнем. Сейчас на месте работают силовики, все обстоятельства устанавливаются», — говорится в публикации канала.

Telegram-канал Baza проинформировал: атаку могли организовать те же боевики, что расстреляли сотрудников полиции 21 апреля в районе Нижнего рынка в Карачаевске.

Что известно о предыдущем нападении на полицейских

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что наряд из трех правоохранителей обстреляли в Карачаево-Черкесии. По его данным, в республике после случившегося был введен план «Сирена». В публикации говорится, что инцидент произошел поздно вечером около Нижнего рынка.

SHOT отмечал, что в результате нападения заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте. По данным канала, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины госпитализирован.

Как выяснил канал, полиция объявила в розыск двоих подозреваемых: 35-летнего Руслана Семенова и Марата Бытдаева. Предварительно, пишут авторы канала, они открыли огонь по УАЗу, в котором сидели трое правоохранителей, после чего забрали у тех оружие и скрылись на серебристой Lada Granta.

Кто ранее стрелял в полицейских в ЕАО

До этого житель села Амурзет в Еврейской автономной области 1969 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из гладкоствольного ружья в сотрудников полиции, сообщали в региональной прокуратуре. Мужчина ранил двоих правоохранителей. Полицейских доставили в больницу, угрозы для их жизни и здоровья нет. В результате происшествия стрелявший погиб.

«На вызов приехал экипаж сотрудников полиции в составе трех человек, по которым дебошир открыл огонь с крыльца жилого дома из гладкоствольного ружья, имеющегося при нем. В результате чего двое сотрудников полиции получили ранения и госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стрелявший в сотрудников полиции мужчина погиб», — говорилось в публикации.

В ведомстве уточнили, что полицейских вызвала родственница стрелявшего. На место стрельбы приехала следственно-оперативная группа, а также исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Алан Гецати. По факту произошедшего организовали проверку.

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