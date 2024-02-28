Нападение бойцовой собаки на девочку в Твери попало на видео В Твери бойцовая собака без намордника напала на девочку у школы

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В Твери собака бойцовой породы без намордника напала на девочку с маленьким псом, сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область». Момент нападения попал на видео, кадры опубликовали в Сети.

Как сообщает канал, инцидент произошел днем 22 февраля около школы № 53. На представленных кадрах можно увидеть, как мимо мужчины, который держит собаку на поводке, проходит девочка с питомцем. В какой-то момент животное срывается и бежит в сторону ребенка, а затем набрасывается на жертву и ее пса.

На видео также попала реакция хозяина — он прогулочным шагом проследовал к месту инцидента, а после, как уточняет канал, ухмыльнулся на просьбу вызвать скорую помощь. В результате происшествия девочка и ее собака получили различные травмы, подробности об их состоянии неизвестны. В связи с происшествием написано заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Иркутской области пятилетний ребенок попал в больницу с травмами от укусов, полученных в результате нападения стаи бродячих собак. Инцидент произошел в СНТ «Юность», когда бездомные животные напали на мальчика всего в нескольких метрах от его дома. Согласно видео происшествия, на ребенка напали по меньшей мере четыре собаки.