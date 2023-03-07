Нападение алабая на крымчанку попало на видео

Фото: Shutterstock

В Алуште на южном берегу Крыма алабай напал на женщину и сильно ее искусал, едва не повалив на землю, кадры случившегося опубликовал «Mash на волне». Собака чуть не откусила крымчанке руку — медики диагностировали у нее открытый перелом кисти.

Женщина вместе со знакомой возвращалась домой, когда внезапно им навстречу выбежал крупный белый алабай. Животное сначала кинулось на подругу, но после отстало и вернулось к другой девушке, чтобы вцепиться в руку.

Оттащить пса от двух женщин смог только прибежавший к месту инцидента хозяин. Мужчина нанес собаке несколько ударов по телу и голове, после чего повалил на землю, удерживая животное руками и ногами.

Сейчас собаку изолировали. Она находится под наблюдением кинологов. По информации канала, алабай и раньше проявлял агрессию — укусил сына хозяев за плечо.

Ранее в Улан-Удэ алабай, находившийся на самовыгуле, напал на прохожего и покусал его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В отношении хозяина животного составили два протокола.