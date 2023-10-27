Нападавшего на людей алабая поймали в Башкирии

Фото: Администрация города Салават

В башкирском Салавате поймали крупного алабая, нападавшего на людей, сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале. Животное отправили в приют для дальнейшего ветеринарного осмотра. Судя по ошейнику и отличному физическому состоянию, собака не бродячая, а была на самовыгуле, считают в администрации.

Сегодня утром поступила информация о том, что на улице Ленинградской собака напала на людей. На место происшествия была направлена служба отлова. <...> Животное было поймано и будет размещено в приюте для дальнейшего осмотра ветеринаром, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей Салавата терроризирует стая бродячих собак: группа животных во главе с крупным алабаем в ошейнике нападает на прохожих возле одного из домов по Ленинградской улице. Видео нескольких инцидентов сняли жильцы дома.

На кадрах можно видеть, как собаки атаковали мужчину, который попытался от них отбиться, но алабай повалил его на землю. Остановил нападение только подъехавший автомобиль, который заставил псов ретироваться. Следующий случай произошел с женщиной, которую быстро спасли оказавшиеся неподалеку мужчины.

В республиканской прокуратуре рассказали, что по факту инцидентов проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка работе органов местного самоуправления по организации отлова и содержания бездомных собак. По данным ведомства, у пострадавшего мужчины зафиксирован укус в предплечье.