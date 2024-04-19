«Нанесли поражение»: ВС России ударили по 380 целям ВСУ под Авдеевкой МО: группировка войск «Центр» поразила 380 целей ВСУ на Авдеевском участке

Фото: МО Украины

Артиллерия и авиация группировки войск «Центр» поразила за сутки на Авдеевском направлении 380 выявленных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, удары нанесли в том числе по 25 опорным пунктам и 120 позициям полевой артиллерии противника.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» огнем артиллерии и ударами авиации нанесли огневое поражение 380 выявленным целям противника, в том числе 25 опорным пунктам и около 120 позициям полевой артиллерии, — сказал Савчук.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в зоне проведения спецоперации появился танк «Царь-мангал». Экипаж бронемашины выполнял задачу в Красногоровке, расположенной к западу от Донецка. Он опубликовал кадры, как боевая машина под атакой противника движется по городу, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

Журналист указал, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, однако это прекратилось, когда танк показал себя в бою. На кадрах видно, как танк ездит по просматриваемым со многих позиций дорогам, преодолевая достаточно большие в рамках городских боев расстояния.