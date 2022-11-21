Нанесены удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области Рогов: ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что российские ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, передает РИА Новости. По его словам, цели располагались в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.

Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления, — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на Южном направлении к Мелитополю или Бердянску. н отметил, что эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на Херсонском и Криворожском направлениях.

Ранее стало известно, что инженерные части Южного военного округа РФ укрепляют линию обороны на важных участках фронта в Запорожской области. В настоящее время там возводятся долговременные укрепленные пункты, блиндажи и дзоты. Оператор войскового экскаватора пояснил, что за день такой экскаватор способен подготовить основу для нескольких блиндажей и дзотов.