«Намеренно въехал в спортсменов»: очевидица о наезде гидроцикла на пловцов Очевидица: гидроцикл специально въехал в спортсменов во время заплыва в Нижнем Новгороде

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Очевидица рассказала, что гидроцикл специально въехал в спортсменов во время заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде, так как не заметить людей было невозможно. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», она отметила, что водителю сигналили лодки и полицейский катер. По словам женщины, за рулем находился мужчина, а сзади него сидела девушка.

Ему сигналили лодки и полицейский катер, которые контролировали заплыв, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов. Там было очень много людей в воде с буйками, не заметить их было невозможно. Водитель гидроцикла намеренно въехал в спортсменов, — заявила очевидица.

По ее словам, водитель гидроцикла смог уехать без преследования: движение за ним никто не начал. При этом паники среди организаторов и наблюдателей не было. Женщина отметила, что никто из пловцов не пострадал и все смогли проплыть дистанцию. Она уточнила, что находилась рядом с машиной реанимации и «там тоже было все спокойно».

Спасатель, работавший на заплыве, рассказал, что водителю гидроцикла пытались преградить путь, но из-за большой скорости ему удалось проникнуть на территорию к пловцам. По его словам, за весь день несколько судов хотели попасть в место, где проводился заплыв, но все развернулись, услышав предупреждение. Водитель гидроцикла же никак не отреагировал на сигналы.

Он не остановился, ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз, когда он эту толпу проехал участников, его пытались еще несколько судов догнать, преградить путь, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости, — пояснил спасатель.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина пролетел через толпу на высокой скорости во время заплыва. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезных травм не получил, некоторые нижегородцы пожаловались на ссадины.