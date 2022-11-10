«Нам сейчас тяжело»: Сальдо о передислокации ВС РФ на левый берег Днепра Сальдо назвал тяжелым решение передислоцировать ВС России на левый берег Днепра

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что решение о передислокации войск Вооруженных сил РФ является крайне тяжелым. Тем не менее он считает, что регион будет в составе Российской Федерации в любом случае. То же самое касается и местных жителей, передает РИА Новости.

Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации. <...> Мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, — это правое дело, — сказал Сальдо.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».