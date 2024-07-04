Налет дронов, пострадала семья: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 4 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 июля, что известно о последствиях?

Белгородская область

Вооруженные силы Украины атаковали три села Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын.

«Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ», — проинформировал Гладков.

По его данным, обстрелом ВСУ в селе Мокрая Орловка были посечены крыши и заборы двух частных домовладений. В селе Дроновка из-за атаки украинских сил были повреждены линии электроснабжения.

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале подтвердило попытку ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Кроме того, дрон-камикадзе, принадлежащий ВСУ, атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщал Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадала женщина. С ранением кисти руки пострадавшую доставили в районную больницу.

«В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно», — отметил Гладков.

По словам губернатора, в селе повреждения зарегистрированы в двух частных домах: повреждены кровли, надворные постройки и заборы, а также разбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил он.

Несовместимые с жизнью травмы получил в ходе выполнения боевой задачи 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области, заявлял Вячеслав Гладков. Его товарища госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Он получил баротравму, но врачи оценивают его состояние как стабильное.

Гладков принес соболезнования родственникам погибшего, отметив, что свою семью молодой человек создать не успел. Губернатор также сообщил, что отцу, матери и младшей сестре бойца будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Запорожская область

Международное агентство по атомной энергии заявило об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали сотрудники. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси предупреждает, что повторяющиеся атаки дронов представляют угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены.

МАГАТЭ сообщило, что организация была проинформирована сотрудниками Запорожской АЭС о том, что вблизи площадки было нанесено несколько ударов дронов ВСУ. В результате этих атак пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, также они спровоцировали пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти, рассказал директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

«Пострадало на данную минуту девять работников ЗАЭС, которые занимались работами по оптимизации схемы электроснабжения города в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Всем работниками оказана медицинская помощь. Восемь из них на амбулаторном лечении, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести», — цитирует ТАСС руководителя ЗАЭС.

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