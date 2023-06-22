«Накинулись толпой»: очевидец раскрыл подробности драки в центре города Очевидец раскрыл подробности массовой драки в Волгограде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде представители одной из диаспор толпой набросились на парня и начали его избивать. Как рассказал NEWS.ru очевидец, представившийся Андреем, парня пинали и душили, при этом охрана ночного клуба, находившегося поблизости не появилась. СМИ сообщили, что парень решил познакомиться с мигранткой, но ее соотечественники это не оценили.

Видно было, что на русского парня накинулись толпой мигранты, с виду вроде молодые тоже, может студенты. Парня пинали, душили, девушки в драку тоже зачем-то затесались, пытались их разнять. Ушли почти сразу, были другие очевидцы, они вызывали полицию, так что надеюсь, что все разрешилось нормально. Еще удивило, кстати, что из клуба охрана не вышла и не постаралась разнять их, — рассказал Андрей.

В апреле председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило в отношении мигрантов в пять раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Также председатель СК отметил рост уголовных дел против половой неприкосновенности, а также публичных массовых драк с этническими группами. По его словам, подобные преступления часто сопровождаются видеозаписью для дальнейшего распространения в Сети.