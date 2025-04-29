Наказанный Хинштейном чиновник проведет субботник в курском парке «Патриот» Отправленный Хинштейном копать бурьян чиновник Володько проведет субботник

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Отправленный копать бурьян врио губернатора Курской области Александром Хинштейном исполняющий обязанности министра природных ресурсов Александр Володько сообщил, что организует субботник в парке «Патриот». В Telegram-канале он отметил, что планирует перед Днем Победы привести объект в надлежащее состояние.

Поставил подрядчику задачу незамедлительно приступить к запланированным работам. Кроме этого, договорились, что также будет произведена покраска лавочек и постаментов военной техники. Договорились и о том, что обслуживающая организация возьмет на себя ремонт ступеней и восстановление гранитных плит на цокольной части фасада Храма великомученика Георгия Победоносца, — сообщил Володько.

Запланированы прополка клумб, мытье архитектурных объектов, включая памятник маршалу Георгию Жукову, Триумфальную арку и стелу «Курск — город воинской славы». На неудовлетворительное состояние парка Хинштейну пожаловались жители Курска. Врио главы региона поручил Володько лично выполоть из клумб сорняки и починить плиточную кладку на Триумфальной арке.

Ранее Хинштейн на заседании регионального правительства заявил, что правоохранители арестовали заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову. Ее подозревают в посредничестве при передаче взятки, чиновницу уже отстранили от должности.