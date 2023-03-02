«Накаленная обстановка»: глава Харьковской ВГА о боях под Купянском Глава Харьковской ВГА назвал обстановку под Купянском накаленной

Фото: МО РФ

Обстановка на Купянском направлении накалена, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, сейчас идут бои, в которых российские силы все больше оттесняют противника.

Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше притесняет противника, — сказал Ганчев.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины организуют огневые позиции всюду, где придется, и не заботятся о судьбе жителей Купянска. По его данным, людей насильно вывозят из населенного пункта, отдавая их дома ВСУ.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных граждан из Купянска Харьковской области. Остальным категориям населения предложили покинуть территориальную общину добровольно. Решение приняли ввиду «нестабильной ситуации с безопасностью». При эвакуации жителям пообещали предоставить статус переселенцев, оформить социальные выплаты и обеспечить гуманитарной помощью.