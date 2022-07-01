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Найдены женщины, обворовавшие мемориал детям — узникам концлагерей

Обворовавшие мемориал детям — узникам концлагерей вернули игрушки и дали признательные показания

Полиция нашла двух женщин, которые украли игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, передает издание «Подъем». На допросе похитительницы признались, что собрали два пакета игрушек для своих детей и не собирались их перепродавать. По их словам, осквернять памятник они даже не думали.

Красть игрушки мы не собирались, продавать тоже. Просто взяли для того, чтобы нашим детям было чем играть. Осквернять памятник мы не хотели, — признались женщины.

Видео, на которое попали «расхитительницы мемориала», разлетелось по Сети 29 июня. Полиция продолжает проверку по данному факту.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, пожарившего курицу на Вечном огне мемориального комплекса на Комсомольской улице, где расположено захоронение более 600 красноармейцев. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.