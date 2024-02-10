Найдены тела всех членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета Ми-8

Фото: СК РФ

Спасатели нашли тела всех троих членов экипажа рухнувшего на дно Онежского озера в Карелии вертолета Ми-8 МЧС России, сообщает Следственный комитет. В рамках расследования будут проведены экспертизы, которые установят точные причины смерти.

Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что вертолет успешно достали из Онежского озера, следователи уже провели первичный осмотр летательного аппарата, потерпевшего авиакатастрофу. Обломки воздушного судна уложили на большие сани, чтобы оттащить их на берег. При этом первая попытка поднять вертолет со дна не удалась: не выдержали и оборвались тросы.

До этого сообщалось, что на дне озера спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа. Погибший находился внутри машины. Им оказался бортмеханик Владимир Билида 1971 года рождения. У погибшего при себе был паспорт.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Борт принадлежал МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытегру.