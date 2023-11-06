Найдены четыре подростка, сбежавшие из красноярского детдома Четырех сбежавших из красноярского детдома подростков нашли в Абакане

Фото: НАК

Полиция нашла в Абакане четырех подростков, которые сбежали из детского дома в поселке Шушенское в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в г. Абакан. В ближайшее время сотрудники полиции Красноярского края доставят их в Шушенское, — говорится в сообщении.

Заявление о пропаже детей поступило в дежурную часть минувшей ночью. Заместитель директора социального учреждения сообщил, что двое парней и две девушки в возрасте от 15 до 17 лет самовольно покинули детдом. Полицейские составили ориентировку и передали всем наружным отрядам для розыска несовершеннолетних.

Ранее 11-летний школьник из Владикавказа чуть не сбежал из страны на велосипеде. Как оказалось, мальчик испугался наказания из-за невыученных уроков. Последней каплей для шестиклассника стали слова учительницы, которая заявила, что за еще одну неудовлетворительную оценку его выгонят из школы. Родители сразу заметили отсутствие ребенка и обратились в полицию. Подростка обнаружили около грузинской границы на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс».