Найдено тело, предположительно, пропавшего на Камчатском вулкане туриста

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Спасатели обнаружили на Авачинском вулкане в Камчатском крае тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста из Петербурга, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. Связь с мужчиной оборвалась 27 августа.

Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно — упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия, — написал Лебедев.

Ранее в краевом главке МЧС сообщили, что на Камчатке спасатели выдвинулись к Авачинскому вулкану на поиски молодого человека, пропавшего после ссоры с девушкой. По данным ведомства, девушка несколько часов пыталась дождаться парня у подножия исполина, но он так и не вернулся. К поискам юноши был подключен поисково-спасательный отряд МЧС, включая два кинологических расчета. При благоприятных погодных условиях также планировалось применить беспилотники.

Ранее группа туристов из пяти человек пропала при сплаве по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. Путешественники, которые сплавлялись на двух катамаранах, не вышли на связь в назначенное время, после чего к их поискам подключили спасателей.