Найдено тело первого члена экипажа рухнувшего в Карелии вертолета Тело члена экипажа рухнувшего в Карелии вертолета нашли в Онежском озере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели обнаружили на дне Онежского озера в Карелии тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС, который накануне потерпел крушение в ходе тренировочного полета, сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Погибший находился внутри воздушной машины.

В 21:16 мск водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета, — отметили представители комитета.

Уточняется, что тела двух остальных найти еще не удалось. Водолазы продолжат работу до полуночи, после будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом, подчеркнули в организации.

До этого вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров в Карелии. Последний раз связь с бортом была зафиксирована в Прионежском районе, над Онежским озером. На борту находилось три человека.

Позднее в Сети появилось видео с места поиска пропавшего вертолета. На кадрах видно, что посреди заснеженной площадки стоят несколько автомобилей экстренных служб. У некоторых включены «мигалки», то и дело в объектив видеокамеры попадают спасатели. Глава региона Артур Парфенчиков рассказал, что фрагменты разбившегося Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера, работы на месте ЧП продолжаются.